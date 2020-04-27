В НАТО заявили о лавине дезинформации в период пандемии COVID-19

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Страны НАТО во время кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, столкнулись с "лавиной неверной информации, фейковых новостей и теорий заговора" и не считают распространение таких сведений нормальной практикой, заявил в понедельник замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

В ходе онлайн-конференции Джоанэ также отметил, что ничего не имеет против отправки за рубеж странами, желающими продвигать свои внешнеполитические интересы, медицинских масок и другой медпомощи. "Такими вещами страны вполне могут заниматься. Они стараются продвигать свои интересы. В этом нет ничего ненормального", - пояснил он.

В последние месяцы Китай активно отправляет медицинские маски в страны, борющиеся против коронавируса COVID-19. Этот процесс получил название "масочная дипломатия".

Определенный резонанс в западных СМИ вызвала и отправка в сильно пострадавшую от коронавируса Италию группы российских военных медиков.

Изначально COVID-19 начал распространение как раз в КНР: в городе Ухань.