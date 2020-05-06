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Сотрудников ГОКа заподозрили в кражах масок, перчаток и спецодежды

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере трех сотрудников горно-обогатительного комбината ОАО "Карельский окатыш" (входит в "Северсталь") в Костомукше задержали по подозрению в краже на предприятии масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты. Об этом комбинат сообщил во "ВКонтакте".

Пандемия коронавируса

Так, один сотрудник опубликовал в соцсети объявление о продаже защитных полумасок и указал свой номер телефона. При продаже его задержали полицейские и изъяли у него 285 респираторов и один защитный костюм.

Еще одного сотрудника того же подразделения уличили в хищении 450 масок из шкафчиков коллег. Маски он продал.

Компания сообщила о попытках вынести с предприятия мыло, очки, салфетки, перчатки, спецодежду и маски, которые выдаются рабочим для обеспечения безопасности труда. В связи с участившимися попытками хищения охранники комбинат провели спецучения, и вскоре опосле этого на КПП был задержан сотрудник с 45 респираторами.

Не нескольких работников возбудили уголовные дел о краже.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Костомукша Карелия коронавирус Карельский окатыш Северсталь

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