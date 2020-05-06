Одну из крупнейших больниц Приморья частично закрыли на карантин

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В одной из крупнейших больниц Приморья - Находкинской горбольнице - терапевтическое и хирургическое отделения закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

В оба отделения инфекцию занесли пациенты. Уже заразились несколько сотрудников, их положили в инфекционный госпиталь. В больнице проводится эпидрасследование и устанавливаются контактные лица заболевших.

Находкинская городская больница обслуживает более 120 тысяч жителей Находкинского городского округа и около 30 тысяч жителей соседних территорий: Фокино, Партизанского, Лазовского, Шкотовского районов.

С 8 мая Находку закроют для въезда и выезда из-за резкого роста заболевших COVID-19. Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в городе почти в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%. В конце апреля COVID-19 заразились более 20 сотрудников городской станции скорой помощи.