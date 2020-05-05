Более 20 человек заразились COVID-19 в психоневрологическом интернате на Ставрополье

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Очаг заболевания коронавирусом купировали в психоневрологическом интернате в Ставропольском крае, сообщает во вторник управление по информационной политике правительства края.

По его данным, случай заражения произошел в учреждении с круглосуточным проживанием инвалидов Новоселицкого района. С 17 апреля в этом интернате и других социальных учреждениях края с круглосуточным проживанием граждан были приняты карантинные меры.

"Однако заражения одной из сотрудниц избежать не удалось, а впоследствии диагноз был подтвержден еще у 21 человека", - говорится в сообщении.

В учреждении объявили карантин - в интернате изолированы проживающие, которым продолжают оказывать всю необходимую помощь сотрудники учреждения.

Сейчас все, кто там проживает, находятся под ежечасным наблюдением врачей. В случае ухудшения состояния им оперативно оказывается необходимая медицинская помощь врачами районной больницы. Девять инвалидов и три сотрудника интерната по показаниям врачей госпитализированы в лечебные учреждения края.

После случая заболевания коронавирусом, все учреждения, в которых сейчас проживает почти 4,5 тысяч людей пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, переводятся на режим полной изоляции.

В Ставропольском крае коронавирусом заражены 824 человека, 188 выздоровели, 18 погибли.