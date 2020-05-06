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От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков). Он умер 5 мая, сообщила рабочая группа при патриархе.

Игумен Тихон (в миру Александр Яковлевич Барсуков) родился на Алтае 11 ноября 1954 года. Он учился в Алтайском государственном медицинском университете. Он крестился в возрасте 37 лет. В 1996 году он стал послушником в Троице-Сергиевой лавре и через год принял монашеский постриг.

РПЦ коронавирус Троице-Сергиева Лавра игумен Тихон

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