В Кремле обеспокоены разницей подходов РФ и Белоруссии к борьбе с COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что различные методики, применяемые в РФ и Белоруссии по борьбе с коронавирусом, не приведут к взрывному росту заболеваемости, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видите, что мы (Россия и Белоруссия - ИФ) действительно придерживаемся разной тактики в борьбе с коронавирусом, у нас разные подходы. Конечно же, мы обеспокоены этой ситуацией в целом", - сказал Песков.

"Мы надеемся, что разные технологии, которые применяются, разная методика, на которую ориентируются Россия и Белоруссия, в конечном итоге не приведет к какому-то взрывному росту количества инфицированных", - отметил пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, есть ли опасения у Кремля в связи с тем, что Москва и Минск идут разными курсами в борьбе с инфекцией, Песков сказал: "Есть опасение ситуации в целом. Нельзя проходить эту ситуацию без опасений. Опасения абсолютно взаимные. Эта ситуация нелинейная, экстраординарная, доселе невиданная".