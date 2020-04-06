Глава Минздрава РФ поспорил с Лукашенко о пользе водки при коронавирусе

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Табак и алкоголь не помогают снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В эфире "Первого канала" в интервью журналисту Владимиру Познеру он прокомментировал слухи, что якобы крепкий алкоголь и табак "убивают этот коронавирус".

"Причем по алкоголю - здесь я просто просил бы даже, обращаясь к гражданам нашей страны, это и в предыдущие периоды подъема заболеваемости было: попытка лечить это все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации, пациент поступает, когда уже спасти нельзя", - отметил министр.

Он также не согласился с рекомендацией президента Беларуси Александра Лукашенко, который, по сообщениям СМИ, посоветовал есть жирную пищу и выпить рюмку водки.

"У меня есть корни из Беларуси, я, видимо, могу поспорить в этой ситуации. Мне кажется, это нельзя рекомендовать", - сказал российский министр здравоохранения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко "прописал" белорусам от коронавируса водку, баню и тяжелыий труд.