Четверть населения Белоруссии участвовала в субботнике, несмотря на коронавирус

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более 2,3 млн белорусов - примерно четверть населения страны - участвовали в республиканском субботнике 25 апреля, несмотря на пандемию коронавируса.

"Жители приняли активное участие в общереспубликанском субботнике. По предварительным данным, порядка 2 миллионов 300 тысяч человек приняли участие. Работали в различных местах - это приведение в порядок населенных пунктов, благоустройство, посадка леса", - сообщил вице-премьер Владимир Кухарев, который в правительстве курировал проведение субботника.

Всего было собрано и перечислено порядка 8,7 млн белорусских рублей (около $3,6 млн), отметил вице-премьер.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко 21 апреля заявил, что не видит оснований для отмены или переноса субботника. "Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело", - отметил он.

Пресс-служба президента сообщила, что Лукашенко 25 апреля участвовал в посадке сосен в нацпарке "Припятский", который расположен в Чернобыльской зоне. Премьер-министр Сергей Румас, его заместители, председатель Миноблисполкома Александр Турчин и министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа сажали лес в Копыльском лесхозе.