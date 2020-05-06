Белоусов провел в правительстве два совещания в новом статусе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы правительства, первый вице-премьер Андрей Белоусов провел в правительстве оперативное совещание с вице-премьерами и президиум Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, президиум Координационного совета обсудил предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных в России из-за коронавируса.

В свою очередь на совещании с вице-премьерами обсуждалось исполнение ранее данных поручений председателя правительства, а также вопросы подготовки к заседанию кабинета министров, намеченному на 7 мая, говорится в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 30 апреля находится на лечении в медучреждении в связи с коронавирусом, обязанности главы правительства временно возложены на Белоусова.