Пресс-секретарь Мишустина сообщил о плановом лечении премьера от COVID-19 в клинике

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин, который проходит лечение от коронавируса в одной из государственных клиник, чувствует себя в целом нормально, сообщил во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

По его словам, Мишустин "лечение проходит планово с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания".

Как добавил Беляков, премьер активно контактирует с коллегами по телефону.

30 апреля у Мишустина был выявлен коронавирус, о чем он сообщил по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину, а затем отправился в медучреждение. Указом президента исполняющим обязанности главы правительства в тот же день был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.