Продолжающий лечение Мишустин провел по видеосвязи совещание по экономике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел онлайн-совещание, на котором обсудил очередной пакет мер по восстановлению экономики и поэтапному снятию ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.

"На совещании обсуждался предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

В нем отмечается, что Мишустин продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, рабочее совещание прошло в режиме видео-конференц-связи.

В совещании приняли участие исполняющий обязанности председателя правительства - первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Мишустин 30 апреля по видеосвязи сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что у него обнаружили коронавирус. Глава правительства ушел на самоизоляцию, и.о премьера на это время назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.