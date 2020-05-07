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Продолжающий лечение Мишустин провел по видеосвязи совещание по экономике

Продолжающий лечение Мишустин провел по видеосвязи совещание по экономике
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел онлайн-совещание, на котором обсудил очередной пакет мер по восстановлению экономики и поэтапному снятию ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.

"На совещании обсуждался предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

В нем отмечается, что Мишустин продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, рабочее совещание прошло в режиме видео-конференц-связи.

В совещании приняли участие исполняющий обязанности председателя правительства - первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Мишустин 30 апреля по видеосвязи сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что у него обнаружили коронавирус. Глава правительства ушел на самоизоляцию, и.о премьера на это время назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Михаил Мишустин

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