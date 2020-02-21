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Наехавший на журналиста "России" водитель "Мерседеса" задержан в Красноярске

Наехавший на журналиста "России" водитель "Мерседеса" задержан в Красноярске
Фото: Vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля "Мерседес", сбивший журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на двое суток, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.

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"Проведены первичные следственные действия, водитель задержан на 48 часов до избрания ему меры пресечения", - сказали в ведомстве.

В четверг житель Красноярска на "Мерседесе" сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, который пытался взять у него интервью. Пострадавший с травмами был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).

Источник "Интерфакса" рассказал, что за рулем "Мерседеса" был помощник экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова (был депутатом в 1997-2016 годах).

Красноярский край Красноярск Павел Брыкин СКР

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