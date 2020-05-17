Попова заявила, что надежда на сезон отпусков в России есть

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сезон отпусков на российских курортах может состояться, но пока все зависит от динамики заболеваемости COVID-19 в стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это из разряда больших, хороших, правильных , но - надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели", - сказала она в интервью телепередаче "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в эфир телеканала "Россия-1" (ВГТРК) вечером в воскресенье.

На этой неделе Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратились в Минэкономразвития и Ростуризм с предложением, в зависимости от эпидемиологической обстановки, разрешить с 1 июня турпоездки между некоторыми регионами России, а с 1 июля - в ряд зарубежных стран.

Еще ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма могут открыться для внутреннего туризма летом при условии тренда на снижение заболеваемости COVID-19 .

По последним данным, всего в России зарегистрированы 272 043 случая коронавирусной инфекции.