Коммунальщики в Приволжском федеральном округе заявили о рисках мусорного коллапса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые операторы в Приволжском федеральном округе сообщают о значительном увеличении количества отходов в условиях, когда местные жители придерживаются режима самоизоляции.

В министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области сообщили агентству "Интерфакс", что региональный оператор по вывозу мусора "ЭкоСтройРесурс" оказался в сложной ситуации на фоне режима ситуации с коронавирусом. "Коммунальных отходов стало больше, нагрузка на регоператора возросла, но платежи потребителей сократились на 70% уже марте в сравнении с февралем", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте "ЭкоСтройРесурса", компания просит продолжать платить за коммунальные платежи. "Ситуация крайне тяжелая - показатели собираемости снизились в несколько раз. На данный момент мы уже вынуждены приостанавливать выплаты некоторым объектам по размещению и сортировке отходов. Нельзя допускать остановку работы объектов регионального значения, иначе, мы придем к настоящему мусорному коллапсу", - говорится в сообщении.

Увеличение объемов мусорных отходов также фиксируются в Саратовской области.

"С 29 марта по 14 апреля в Саратовской области было вывезено 22,6 тыс. тонн отходов, что на 25,5% больше, чем за предыдущие 16 дней, когда вывозили порядка 18 тыс. тонн отходов", - сообщили агентству в пресс-службе регионального оператора Саратовской области, филиала АО "Управление отходами".

При этом за тот же период на 20% выросли объемы вывозимых крупногабаритных отходов, отметил собеседник агентства.

"Ежедневно в зоне обслуживания регоператора работает порядка 370 единиц мусороуборочной техники, у нас есть и резерв. Кроме того, в последнее время на дорогах стало свободнее, исчезли пробки, поэтому наши подрядчики, мусоровывозящие предприятия увеличили частоту вывоза мусора", - уточнил представитель регоператора.

Оператор по вывозу мусора в Оренбургской области также столкнулся с ростом отходов. В пресс-службе Минприроды региона сообщили агентству, что "количество вывозимого мусора только за первую неделю соблюдения режима самоизоляции жителями уже было сопоставимо с объемом отходов за все новогодние праздники".

"Региональному оператору поручено организовать бесперебойный сбор и вывоз ТКО. Оператор заключил два дополнительных договора на вывоз отходов, чтобы не нарушался график", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что жители могут оставить свои жалобы на качество вывоза мусора в аккаунтах министерства в соцсетях, обращение поступит в автоматизированную систему "Инцидент-менеджмент", после чего будут приняты меры реагирования.

Объем накопления отходов увеличился и в Ульяновской области. На сайте Минприроды региона сообщается, что региональные операторы по обращению с ТКО перешли на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что непростая ситуация сложилась в Казани. Ежедневно из столицы Татарстана вывозится 1,9 тыс. тонн отходов, что на 20% больше, чем до введения режима самоизоляции.