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Роспотребнадзор заявил о праве магазинов отказать в обслуживании клиентам без масок

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор заявил, что магазины имеют право отказывать в обслуживании клиентам без масок и перчаток.

Как отмечается в сообщении ведомства в среду, действия сотрудников торговых объектов, отказывающих в обслуживании покупателям без средств защиты в условиях "масочного режима", не могут и не должны рассматриваться как нарушение или ущемление прав потребителей.

В федеральной службы добавили, что такие действия со стороны магазинов "отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи".

Роспотребнадзор также обращает внимание, то граждане в магазинах без масок могут быть привлечены к административной ответственности.

В настоящее время обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах (в том числе и в магазинах) в условиях пандемии коронавируса введено в ряде регионов РФ, в частности, в Москве, Подмосковье и Петербурге.

Хроника 09 января – 20 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус

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