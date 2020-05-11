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Врачи отметили положительную динамику в состоянии здоровья Мишустина

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Состояние здоровья премьера России Михаила Мишустина, который проходит лечение в одном из государственных медучреждений в связи с коронавирусом, улучшается, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

"Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья", - сказал он агентству в понедельник.

Беляков также сказал, что Мишустин находится на постоянной связи с президентом и коллегами по правительству. По его словам, премьер продолжает работать в удаленном режиме.

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Как отметил пресс-секретарь главы правительства, участие Мишустина в совещании, которое проведет в понедельник президент России Владимир Путин, не планировалось, но меры, которые будут на нем обсуждаться, были согласованы с премьером.

Ранее, 8 мая Мишустин провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам. Оно стало первым мероприятием с участием премьера за время его болезни, которое прошло в открытом для прессы режиме.

Коронавирус был диагностирован у Мишустина 30 апреля. Он доложил об этом президенту по видеосвязи, после чего отправился на лечение в клинику.

Михаил Мишустин Коронавирус

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