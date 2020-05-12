В Госдуме назвали неполной статистику МВД по домашнему насилию

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Данные МВД РФ о снижении обращений о домашнем насилии в условиях самоизоляции не отражают реальную картину, так как многие жертвы обращаются за помощью в другие организации, считает глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова эфире телеканала "Россия-24".

Савастьянова противопоставила снижение обращений в МВД увеличению звонков в кризисные центры, на всероссийский телефон доверия и к уполномоченным по правам человека. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, по словам Саватьсяновой, сказала, что к ней стали обращаться в 2,5 раза чаще.

Депутат считает предсказуемым сокращений обращений в правоохранительные органы, потому что в условиях изоляции из-за коронавируса жертва вынуждена постоянно находиться в одном помещении с агрессором.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев проучил изменить порядок учета сведений по семейно-бытовым преступлениям и создать региональные центры для жертв насилия в семье.

Согласно данным МВД, в первом квартале и апреле 2020 года количество преступлений, связанных с домашним насилием, сократилось на 7%. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил начальник управления организации охраны правопорядка и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД РФ Станислав Колесник.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати проработать обращение депутатов Оксаны Пушкиной, Ирины Родниной и Ольги Севастьяновой о росте случаев домашнего насилия в условиях самоизоляции и при необходимости выступить с предложениями к правительству.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и одного из авторов законопроекта о семейно-бытовом насилии Пушкиной, у МВД России нет эффективной методики учета и профилактики таких нарушений.