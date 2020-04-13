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Россияне стали чаше обращаться к психиатрам на фоне COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В России растет число обращений к психиатрам из-за ситуации с коронавирусом , сообщил главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

"Об этом свидетельствует наша "горячая линия" медико-психологической помощи - 96 звонков на одну "горячую линию" в течение суток. Это большое количество, потому что ведь каждого надо выслушать, с ним поговорить, понять, что его беспокоит, дать соответствующее разъяснение и так далее. Само собой, если раньше не было никаких звонков по коронавирусу, теперь их где-то 15-20%", - сказал Кекелидзе в понедельник в программе "Поздняков" на НТВ.

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Он призвал с заботой относиться друг к другу в самоизоляции, давать каждому члену семьи по часу-два, когда человек "может побыть один".

Кекелидзе считает, что после карантина может увеличиться количество разводов, но, скорее всего, потом будут "такие же скоропалительные свадьбы, снова сойдутся, ситуация была тяжелая".

Он советует заранее договориться, например, что "обижаться можно с 3 до 10 минут, а потом нужно простить обиду, и если были неправы, должны обязательно признать и извиниться." "Извинение не унижает, а возвеличивает человека, что правильно сделал, признал ошибку", - подчеркнул психиатр.

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Кекелидзе также считает, что мужчина "должен выслушивать свою вторую половину, обсуждать, а не давать советы, то же касается и детей, старшие дети должны знать, как относиться к младшим, проявлять к ним заботу".

Он посоветовал "не заедать и не запивать стресс алкоголем, алкоголь не снимает, а придавливает тревогу, и то ненадолго", а делать физические упражнения, приседания, особенно всей семьей - они "тревогу снимают".

Психиатр отметил, что сейчас тяжелее всего пожилым людям, поэтому он призвал не забывать им звонить, "для них важен контакт".

Он не прогнозирует возникновения "ковидофобии", потому что после карантина "людям захочется выходить на улицу, фобии не будет".

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