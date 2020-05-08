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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
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Академик РАН заявил о стабильном развитии ситуации с коронавирусом в России

Однако говорить о достижении плато пока нельзя, считает Николай Брико

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Последние данные о распространении коронавируса свидетельствуют о стабильном развитии ситуации, но говорить о достижении плато пока нельзя, заявил "Интерфаксу" главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

Пандемия коронавируса

"Не надо спешить с объявлением достижения плато. Конечно, очень хотелось бы, чтобы это было так, но не будем выдавать желаемое за действительное", - сказал он. Академик добавил, что нужно будет посмотреть, как россияне придерживаются режима самоизоляции и как майские праздники отразятся на "общей кривой" заболеваемости коронавирусом.

По его словам, "результаты самоизоляции, как известно, сказываются не сразу, и инкубационный период достаточно длительный. "Мы считаем, что он продолжается две недели, но бывает и больше. В среднем две недели, и поэтому надо иметь в виду, что не сразу все сказывается", - пояснил главный эпидемиолог Минздрава.

"Конечно, не хотелось бы, чтобы эти майские праздники способствовали ухудшению ситуации. Хочется верить, что все наши граждане проявили сознательность и берегли и свое здоровье, и здоровье близких и окружающих", - сказал Брико.

Ранее в пятницу оперштаб по коронавирусу сообщил, что суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снизился до 10,7 тыс., общее количество зараженных в стране приблизилось к отметке в 188 тыс. человек. Накануне, 7 мая, суточный прирост составлял 11 231, отметку в 10 тыс. этот показатель перешел 3 мая и ниже не опускался.

Тем не менее, отношение прироста к общему числу заболевших продолжает устойчиво снижаться с 3 мая (с 8,6% до текущих 6,0%), а число исследований на коронавирусную инфекцию остается высоким (от 160 до 220 тыс. тестов в день), отметили в оперштабе.

Хроника коронавируса. Май.

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В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты
Николай Брико Минздрав коронавирус

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