В Минздраве заявили, что о выходе на плато по коронавирусу в РФ пока речи не идет

Глава ведомства Михаил Мурашко также сообщил, что для борьбы с COVID-19 могут применить вакцину от полиомиелита

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что выписка и поступление больных коронавирусом в России сбалансировались, но о плато говорить пока рано.

"Не надо говорить слово "плато" - оно успокаивающее, так активно на него ориентироваться. Но поступление пациентов (с коронавирусом - ИФ) и выписка сбалансировались", - сказал Мурашко, выступая на заседании президиума фракции "Единой России" в пятницу.

Министр также сообщил, что в Кировской области изучают возможность использования вакцины от полиомиелита для выработки неспецифического иммунитета к коронавирусу.

"Такие данные научные есть, что полиомиелитная вакцина вызывает резкий подъем неспецифического иммунитета и защищает. Мы общались уже на эту тему с производителем", - сказал Мурашко.

Так он ответил на просьбу оценить возможность использования живых вакцин, в частности от полиомиелита, для повышения неспецифического иммунитета, в том числе, к коронавирусу.

"Сегодня Кировская область планирует в рамках уже пострегистрационных наблюдений, у них есть возможность через этический комитет в Кировской медицинской академии провести, и на добровольцах, соответственно, подтвердить или снять эту доктрину", - сказал министр.

По его словам, "сейчас для достижения цели (найти вакцину от коронавируса - ИФ) рассматриваются многие гипотезы, многие форматы". "Эта (гипотеза - ИФ), во всяком случае имеет под собой определенную научную основу, и мы готовы ее рассмотреть", - сказал Мурашко.

Ранее в пятницу главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико заявил "Интерфаксу", что последние данные о распространении коронавируса свидетельствуют о стабильном развитии ситуации, но говорить о достижении плато пока нельзя.

Статистика по COVID-19

Утром в пятницу оперштаб по коронавирусу сообщил, что суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снизился до 10,7 тыс., общее количество зараженных в стране приблизилось к отметке в 188 тыс. человек. Накануне, 7 мая, суточный прирост составлял 11 231, отметку в 10 тыс. этот показатель перешел 3 мая и ниже не опускался.

Тем не менее, отношение прироста к общему числу заболевших продолжает устойчиво снижаться с 3 мая (с 8,6% до текущих 6,0%), а число исследований на коронавирусную инфекцию остается высоким (от 160 до 220 тыс. тестов в день), отметили в оперштабе.