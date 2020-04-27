В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Мы в этом году наблюдаем аномально жаркую температуру, сегодня в Красноярске 35 градусов тепла, что для нас очень необычно. И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть", - сказал Кобылкин на совещании у президента РФ Владимир Путина по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в понедельник.

Он с сожалением заметил, что, несмотря на все принимаемые меры, количество пожаров в России меньше не становится. "Это, безусловно, связано с несоблюдением режима самоизоляции, но и, конечно, с безусловным потеплением климата", - добавил министр.

Ранее в апреле в МЧС России сообщили, что пожароопасный сезон начался уже в 62 регионах. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Сибири, на Дальнем Востоке и в Южной федеральном округе.

Рекордно жарким в России стало лето 2010 года: тогда аномально высокие температуры и засуха привели к крупным природным пожарам, многие города заволокло смогом.