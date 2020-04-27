Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 2 971 475+74 729

В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года

В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Стихийные бедствия

"Мы в этом году наблюдаем аномально жаркую температуру, сегодня в Красноярске 35 градусов тепла, что для нас очень необычно. И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть", - сказал Кобылкин на совещании у президента РФ Владимир Путина по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в понедельник.

Он с сожалением заметил, что, несмотря на все принимаемые меры, количество пожаров в России меньше не становится. "Это, безусловно, связано с несоблюдением режима самоизоляции, но и, конечно, с безусловным потеплением климата", - добавил министр.

Ранее в апреле в МЧС России сообщили, что пожароопасный сезон начался уже в 62 регионах. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Сибири, на Дальнем Востоке и в Южной федеральном округе.

Рекордно жарким в России стало лето 2010 года: тогда аномально высокие температуры и засуха привели к крупным природным пожарам, многие города заволокло смогом.

Минприроды РФ

Новости по теме

Новости

В Черном море нашли теплоход "Армения", где людей погибло больше, чем на "Титанике"

В Черном море нашли теплоход "Армения", где людей погибло больше, чем на "Титанике"
Пандемия коронавируса

В России насчитали около 400 беременных с подтвержденным COVID-19

Глава МЧС предложил ужесточить наказание за пал травы

Глава МЧС предложил ужесточить наказание за пал травы

В Госдуме предложили защитить часть сбережений должников

В Кремле сочли "уткой" сообщения о прибытии в Прагу россиянина с ядом

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения и невыплату зарплат

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения и невыплату зарплат

Акция "Бессмертный полк" 9 мая будет виртуальной

Акция "Бессмертный полк" 9 мая будет виртуальной

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям
Пандемия коронавируса

Уральского священника, не верящего в пандемию COVID-19, лишили права проповедовать

Скачок числа зараженных COVID-19 в Северной Осетии связали с митингом во Владикавказе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');