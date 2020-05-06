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В Госдуме вновь призвали отменить ЕГЭ-2020

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил об отсутствии равных условий для проведения полноценного Единого госэкзамена в этом году на фоне коронавируса и предложил отменить ЕГЭ-2020.

"Может увеличиться количество детей, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле. Поэтому мы предлагали и предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году", - сказал Смолин "Интерфаксу" в среду.

Он пояснил, что "при дистанционном обучении неравенство возможностей в сдаче ЕГЭ у детей значительно вырастет". "Обычно оно зависит от возможности нанимать репетиторов, а сейчас еще будет зависеть от наличия в доме компьютера", - сказал Смолин.

Пандемия коронавируса

Депутат добавил, что даже в Петербурге, по словам губернатора Александра Беглова, компьютеры есть не в каждой семье.

Кроме того, на качестве дистанционного образования сильно сказывается наличие широкополосного интернета в региональных школах, добавил депутат.

К тому же, если проводить ЕГЭ для всех в конце июля или августе, то дети лишатся каникул, а очень многие педагоги - отпусков, отметил Смолин.

По словам депутата, набор студентов в вузы в этом году следует провести на основе текущей успеваемости и внеучебных достижений, правила оценки которых "можно достаточно быстро выработать", а дополнительные устные испытания перевести в онлайн режим.

Ранее в среду источник в правительстве России сообщил "Интерфаксу", что ЕГЭ в зависимости от развития ситуации с COVID-19 может быть перенесен на середину июля - начало августа, а начало нового учебного года - на 1 октября. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов не исключил такой сценарий, однако не назвал точных дат. Он напомнил, что пока проведение ЕГЭ планируется начать 8 июня, после 12 мая, возможно, решение будет скорректировано.

Госдума ЕГЭ

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