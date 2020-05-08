Что произошло за день: пятница, 8 мая

Призыв Путина осудить раздел Чехословакии, подозрения на коронавирус у протоиерея Смирнова и арест создателя "Омбудсмена полиции"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России коронавирус за сутки нашли у 10 699 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 187 859. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ограничения по COVID-19 в России полностью снимут только после появления вакцины. В службе сообщили, что коронавирус теряет активность при температуре выше +30 градусов и не выживает в кондиционерах и системах вентиляции. Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, что для коронавируса по температуре идеальны условия холодильника.

- Владимир Путин призвал осудить раздел Чехословакии Германией и Польшей. Президент РФ заявил, что польский режим в 1938 году вступил в сговор с Гитлером. Он также подчеркнул, что Советский Союз в конце 1980-х годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Путин выразил мнение, что некоторые страны пытаются вызвать у России чувство вины, поставив Советский Союз и нацистскую Германию "на одну доску".

- Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 100 базисных пунктов в будущем. Она отметила, что такой сценарий уже обсуждался на заседании в апреле. В Банке России ожидают снижения продовольственной инфляции после скачка в апреле. Говоря о ситуации в банковской сфере, глава ЦБ заявила о росте корпоративного кредитного портфеля на 1,2% и уменьшении розничного на 0,6%. По программе помощи малому и среднему бизнесу реструктурированы кредиты на сумму 343 млрд рублей. Брифинги Набиуллиной теперь будут проводиться реже - раз в две недели.

- Создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" отправили под арест. Владимир Воронцов, обвиняемый в вымогательстве, останется под стражей до 6 июля. Утром в СМИ появилась информация об отказе конвоиров вести Воронцова в суд, однако в московской полиции сообщение назвали фейком.

- Глава Минздрава России предложил перенести ЕГЭ на август или сентябрь. Михаил Мурашко подчеркнул, что на проведение экзаменов в июне ориентироваться нельзя. Ассоциация "Глобальные университеты" выступила с предложением организовать ЕГЭ в конце июля - начале августа и только для поступающих в вузы.

- Бизнесмена Анатолия Быкова арестовали по делу о двойном убийстве в 1994 году. Суд Красноярска отправил его под стражу до 4 июля.

- Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на коронавирус. В окружении 69-летнего священника сообщили, что он недавно перенес операцию. Ранее Смирнов заявлял, что следует бояться не коронавируса, а бога и греха. Он также отмечал, что в условиях эпидемии в людях пробуждаются положительные качества.

- В Москве с 12 мая станет невозможным оформление цифрового пропуска по SMS. Доступными останутся варианты с получением пропуска через сайт и по телефону.