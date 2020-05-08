Туристы смогут получить проценты при возврате денег за несостоявшиеся туры

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Туристы смогут получить проценты при возврате денег за несостоявшиеся из-за коронавируса туры в случае, если они не воспользуются предложенным туроператором правом переноса поездки.

Это прописано в законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение распространения коронавирусной инфекции", одобренном 7 мая правительством и внесенном в Госдуму.

Документ предполагает внесение поправок в закон о туристской деятельности, благодаря которым туроператоры получат право выдавать туристам, чьи поездки не состоялись из-за коронавируса, ваучеры на новые аналогичные по характеристикам туры вместо возврата денег.

Если турист до истечения срока действия ваучера не воспользуется им, туроператор обязан в течение 10 рабочих дней вернуть деньги за тур. Компания также должна будет уплатить проценты за пользование этими средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату принятия правительством решения о приостановлении обязанности туроператора по возврату денег клиенту.

Проценты начисляются со дня начала действия ваучера до дня возврата туроператором уплаченной за тур суммы, говорится в законопроекте.

Турбизнес раскритиковал положение о выплате процентов туристам

Это положение раскритиковали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Уплата процентов по денежному обязательству возможна только, если туроператор это обязательство не исполнил, заявил "Интерфаксу" президент РСТ Андрей Игнатьев.

"Установление ответственности в виде процентов за сам факт пользования денежными средствами в период ограничений, вызванных распространением коронавируса, неправомерно, так как в действиях туроператора отсутствует факт правонарушения. Наоборот, туроператор действует добросовестно, поскольку предлагает клиенту альтернативный способ исполнения обязательства", - пояснил Игнатьев.

По мнению главы РСТ, если турист сам не захочет отправиться в поездку в течение определенного законом времени, то справедливо будет вернуть ему полную стоимость тура, как это предусмотрено статьей 395 Гражданского кодекса РФ. А если отложенный тур не состоится по вине туроператора, то в этом случае клиент должен получить стоимость путевки с процентами.

Игнатьев также выразил озабоченность включением в законопроект нормы, согласно которой туроператор не вправе требовать доплату с туриста в случае, если общая цена перенесенной турпоездки на дату фактического отъезда окажется выше первоначальной.

"Экономические кризисы в России обычно сопровождаются падением курса рубля к доллару и евро. И такая норма заставляет туроператора доплачивать за тур, который по своим потребительским свойствам полностью соответствует тому, что был приобретен до кризиса. Тем самым одна из сторон договора ставится в заведомо более выгодное положение, а другая принимает на себя повышенные финансовые риски. В случае большого количества перенесенных туров и с учетом отсутствия массовых продаж сразу после отмены ограничений, это может привести туроператоров к банкротству", - заключил он.

Как сообщалось, после закрытия границ из-за коронавируса практически все крупные туроператоры заявили о невозможности вернуть средства за забронированные туры сразу всем туристам и начали предлагать перенести поездки без доплат на более поздние сроки, вплоть до лета 2021 года. Эти предложения оказались востребованными и у турагентств, и у клиентов. Внесенный правительством в Думу законопроект позволяет легализовать эту практику.