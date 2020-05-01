Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Также COVID-19 выявили у его заместителя Дмитрия Волкова

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.

Там отметили, что у Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова диагноз COVID-19 был подтвержден по результатам компьютерной томографии (КТ).

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - отметил Якушев.

И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен Никита Стасишин.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он сам сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе видеоконференции. Затем пресс-секретарь Мишустина сообщил, что премьер будет госпитализирован, но подробностей о состоянии его здоровья не привел.

Исполнять обязанности премьер-министра РФ во время отсутствия Мишустина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Соответствующее назначение было оформлено отдельным указом президента РФ.