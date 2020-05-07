Судебная ловушка из-за "нерабочих" дней. Обзор

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российские особенности мер борьбы против распространения нового коронавируса сыграли злую шутку с участниками судебных споров. Термин "нерабочие дни" вроде бы позволял им рассчитывать на приостановление процессуальных сроков, но спустя три недели оказалось, что это не так. Теперь сторонам разбирательств придется документировать затруднения, с которыми они столкнулись, или уповать на человечность судей.

Она, эта человечность, присутствует - наряду с формальным подходом, свидетельствуют судебные документы, изученные "Интерфаксом".

Знаки равенства и неравенства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире приобрело характер пандемии. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что с 30 марта по 5 апреля в России объявляются нерабочие дня с сохранением заработной платы. Затем еще дважды они продлевались: сначала до конца апреля, после - до 11 мая.

Появление "карантинного" режима нерабочих дней поставило вопрос, как он влияет на сроки подачи документов в суды, по истечении которых право на судебную защиту утрачивается. Для подачи апелляционной жалобы, к примеру, у сторон есть один месяц с момента изготовления решения суда.

Вопрос соблюдения этого срока был принципиальным для тех, у кого он истекал в период с 30 марта до середины апреля. Например, если решение первой инстанции было изготовлено 16 марта, то по общему правилу, жалобу на него надо было отправить до 16 апреля. Но если конец срока для обжалования выпадает на нерабочий день (именно так - ИФ), то его окончанием считается следующий рабочий день - это установлено процессуальными кодексами.

Многие юристы сочли, что между "обычным" нерабочим днем и "карантинным" стоит знак равенства. "Нам известны примеры, когда, по всей видимости, участники процесса понадеялись, что дни, объявленные президентом РФ в качестве нерабочих, не будут засчитываться в течение процессуального срока", - констатирует адвокат, партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Олег Москвитин.

Свидетельства тому можно найти и с помощью аналитической системы "СКАН-Интерфакс". В частности, 16 апреля ООО "Эксперт" направило в Арбитражный суд Орловской области возражения на вынесенный 20 марта в пользу ООО "Кредитал+" судебный приказ о взыскании долга в 58 тыс. рублей за услуги по сопровождению системы "КонсультантПлюс". "Докарантинный" срок на обжалование истек уже как полмесяца, но компания указывала, что нерабочие дни в его расчет включать нельзя.

Более того, так считали и некоторые судьи, в том числе высокопоставленные. Например, 11 апреля в ходе Петербургского международного юридического форума, который проходил онлайн, председатель Совета судей РФ, секретарь пленума Верховного суда (ВС) РФ Виктор Момотов сказал, что если последний день процессуального срока приходится на период с 30 марта по 30 апреля, днем окончания срока считается следующий за этим периодом первый рабочий день. "Указанный порядок исчисления процессуальных сроков распространяется, в частности, на сроки вступления в силу судебных постановлений, сроки подачи частных, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, сроки подачи возражений относительно исполнения судебного приказа, заявления об отмене заочного решения, о пересмотре судебных постановлений по новым и вновь открывшими обстоятельствам, сроки предъявления исполнительных документов", - говорил он.

Так думать можно было на протяжении первых трех карантинных недель. Лишь в опубликованном 21 апреля разъяснении ВС РФ был сформулирован противоположный подход: нерабочие дни в марте-мае 2020 года включаются в процессуальные сроки.

Жесткий подход

В результате многие участники процесса нежданно-негаданно столкнулись с тем, что процессуальные сроки у них оказались пропущенными. Рецепт, как выйти из этого положения, в разъяснениях ВС РФ тоже был: если так случилось, то надо попросить суд восстановить срок - по уважительной причине, конечно.

Однако сами по себе веденные ограничения для части судов не стали такой уважительной причиной. Они объясняют это возможностью подачи документов через интернет, в частности с помощью системы "Мой арбитр". Так, например, поступил Арбитражный суд Республики Карелия в деле по иску ООО "Энергокомфорт. Единая карельская сбытовая компания" из-за долга ООО "Онегостройсервис" в размере 1267 рублей.

Из-за такого ничтожного требования решение принималось в упрощенном режиме, а у "Онегостройсервиса" было пять дней, чтобы попросить текст с мотивировкой. Решение суда было опубликовано 27 марта, спустя два дня начался "нерабочий" период, а заявление об изготовлении мотивированного решения ответчик подал 8 апреля через "Мой арбитр".

Это и стало причиной для отказа изготовить полный текст - суд счел, что через интернет подать ходатайство можно было и в течение отведенных пяти дней. "Информационная система "Мой арбитр" не прекращала свою работу, в связи с чем технические препятствия для своевременной подачи ходатайства отсутствовали", - говорится в решении суда.

Аналогичный аргумент использовал Четвертый арбитражный апелляционный суд в споре иркутской школы №6 с ООО "Проектно-строительная компания "Подрядчик", от которого образовательное учреждение требовало устранить недоделки на футбольном поле. Суд вернул поданную с через "Мой арбитр" жалобу "Подрядчику", указав, что она отправлена в период, объявленный нерабочими днями. Это, по мнению суда, "может свидетельствовать о возможности для заявителя в реализации процессуального права для своевременного обращения с апелляционной жалобой в суд".

Впрочем, далеко не весь документооборот переместился в интернет. Однако поблажек в подтверждении оплаты госпошлины, например, или направления документов оппонентам, суды не всегда готовы давать. С этим столкнулось, в частности ООО "Ремстройсервис".

23 апреля эта компания повторно просила Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд дать время для предоставления соответствующих документов, но получило отказ. Это решение суд объяснил тем, что компания имела возможность получить нужные бумаги в банке и на почте, которые работали. "Установление режима нерабочих дней с 4 по 30 апреля включительно не распространяется на организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, в первую очередь услуги по расчетам и платежам", - указал суд.

Человечный подход

Для восстановления пропущенного срока требуется соответствующее ходатайство, но иногда суды входят в положение участников процесса. Например, Арбитражный суд Орловской области 23 апреля, то есть уже после выпущенного разъяснения ВС РФ, отменил судебный приказ в отношении уже упоминавшегося "Эксперта". Довод компании, что в десятидневный срок на оспаривание не включаются "карантинные" нерабочие дни, суд расценил как ходатайство о восстановлении пропущенного срока и счел причину пропуска уважительной.

Не все суды отказывают в принятии "запоздавших" документов. К примеру, 23 апреля Арбитражный суд Москвы самостоятельно продлил с 13 апреля до 12 июня срок, отведенный арбитражному управляющему для устранения недостатков его заявления о взыскании вознаграждения в рамках дела о банкротстве ООО "Сафит". Обосновывая это решение, суд лаконично сослался на угрозу распространения COVID-19.

Неопределенность и рекомендации экспертов

"Сложилась неоднозначная правоприменительная практика в части восстановления процессуальных сроков и оценки уважительности причин их пропуска", - считает Москвитин из "Муранов, Черняков и партнеры".

Законодательство не устанавливает весь перечень уважительных причин пропуска процессуальных сроков, в связи чем судам необходимо оценивать представленные заявителем причины самостоятельно, напоминает он. "Сложившаяся на данный момент ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией, несомненно, усложняет данную задачу, а также вносит некую неопределенность для лиц, участвующих в деле, поскольку характер объявленных нерабочих дней в части уважительности причин пропуска процессуальных сроков не конкретизировался [разъяснениями] ВС РФ", - говорит Москвитин.

"Теперь вопрос о сроках увязывается не с пандемией, а с наличием препятствий для подачи документов", - отмечает партнер юркомпании "Пепеляев Групп" Юрий Воробьев. "Конечно, если причины пропуска нельзя считать уважительными, суды соответствующее ходатайство не удовлетворят. Не являются автоматически такой причиной объявленные "нерабочие дни" или наличие пандемии", - говорит Москвитин. Потребуется убедить суд в объективной невозможности исполнения требований процессуального законодательства.

Пытаться восстановить пропущенные сроки стоит. Партнер практики по разрешению споров юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner Иван Веселов обращает внимание, что участникам судебных споров по возможности следует документировать все препятствия к своевременному осуществлению процессуальных действий, чтобы можно было в дальнейшем рассчитывать на восстановление пропущенного срока.

В ходатайстве о восстановлении срока, по его словам, можно ссылаться на необходимость соблюдения режима самоизоляции или нахождение на карантине. "Для совершения многих процессуальных действий необходим сбор доказательств и доступ к документам. В то же время деятельность многих компаний была приостановлена, а лица находились на самоизоляции или карантине. Кроме того, в ряде регионов было затруднено свободное перемещение лиц ввиду ограничительных мер", - говорит Веселов.