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Вице-премьер Чернышенко допустил выход РФ на единичные случаи COVID-19 к концу лета

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В России выход из режима ограничений возможен в конце мая - начале июня в зависимости от субъекта РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК) в пятницу.

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Отвечая на вопрос, когда может наступить регистрация единичных случаев заболевания в России при соблюдении всех рекомендаций властей, Чернышенко сказал: "Я думаю, что где-нибудь ближе к концу лета".

Он сообщил, что в правительстве существуют разные прогнозы развития ситуации. Интервьюер обратил внимание, что в этих прогнозах было три даты - 10, 21 и 27 мая - и спросил, означает ли это, что при соблюдении самоизоляции гражданами пандемия могла пойти на спад уже 10 мая. Чернышенко ответил утвердительно.

Вице-премьер объяснил, что прогнозы "ошибаются", поскольку люди начинают выходить на улицы, некоторые из них пренебрегают масками и перчатками.

По последним данным, прирост заболеваемости коронавирусом за сутки составил 10 699 случаев, всего зарегистрированы 187 859 случаев заражения.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Хроника 09 января – 08 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Чернышенко коронавирус

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