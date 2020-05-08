Вице-премьер Чернышенко допустил выход РФ на единичные случаи COVID-19 к концу лета

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В России выход из режима ограничений возможен в конце мая - начале июня в зависимости от субъекта РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК) в пятницу.

Отвечая на вопрос, когда может наступить регистрация единичных случаев заболевания в России при соблюдении всех рекомендаций властей, Чернышенко сказал: "Я думаю, что где-нибудь ближе к концу лета".

Он сообщил, что в правительстве существуют разные прогнозы развития ситуации. Интервьюер обратил внимание, что в этих прогнозах было три даты - 10, 21 и 27 мая - и спросил, означает ли это, что при соблюдении самоизоляции гражданами пандемия могла пойти на спад уже 10 мая. Чернышенко ответил утвердительно.

Вице-премьер объяснил, что прогнозы "ошибаются", поскольку люди начинают выходить на улицы, некоторые из них пренебрегают масками и перчатками.

По последним данным, прирост заболеваемости коронавирусом за сутки составил 10 699 случаев, всего зарегистрированы 187 859 случаев заражения.