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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4 млн

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В мире по состоянию на 02:00 по московскому времени субботы насчитывалось 4 007 819 человек, заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции, сообщил ресурс Woldometer, отслеживающий статистику по важнейшим мировым событиям.

Число жертв инфекции достигло 275 781 человека, излечились 1 376 235 человек.

По количеству больных и скончавшихся лидируют Соединенные Штаты, где зафиксировано более 1,32 млн случаев заражения, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 78 529 человек. Рост за сутки составил, соответственно, 27 421 и 1 601.

коронавирус

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