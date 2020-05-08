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Шойгу отдал приказ о салюте в День Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил личный состав Вооруженных сил с Днем Победы и отдал приказ о праздничном салюте 9 мая, сообщает официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда".

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Министр приказал 9 мая в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей в Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

По приказу министра обороны РФ, салют будет дан тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

"По сей день в каждой семье, в каждом доме помнят и ценят тот великий подвиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды во имя свободы и независимости родной Отчизны", - цитирует Шойгу газета.

16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад Победы на более поздний срок из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. Вместо этого на 9 мая в российских городах запланирован авиапарад.

В большинстве российских регионов действуют ограничения на передвижения граждан из-за эпидемии COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин из-за риска заразиться коронавирусом призвал москвичей смотреть салют с балкона или по телевизору, предупредив, что полиция будет "следить, чтобы толп на салюте не было".

Накануне Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав ФРГ и Францию. За минувшие сутки был зафиксирован наибольший прирост числа заболевших COVID-19 - 11 231 случай в 84 регионах.

В Москве - 6703 новых случая за последние сутки. Общее число зарегистрированных диагнозов в столице достигло 92 676, умерли 956 человек.

Минобороны РФ Сергей Шойгу

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