Два монастыря в Свердловской области закрыли на карантин из-за коронавируса

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Свердловской области на карантин закрылись два монастыря из-за выявленного случая COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в региональном оперштабе.

Как рассказал представитель штаба, карантинные меры ввели в монастырях на территории Верхотурского городского округа по предписанию Роспотребнадзора.

По его словам, в монастырях проводится дезинфекция, постконтактное тестирование, а также устанавливаются люди, которые были в контакте с инфицированным.

На территории Верхотурского городского округа находятся два монастыря - Свято-Николаевский мужской и Свято-Покровский женский.

По данным оперштаба, в Свердловской области зарегистрировано 1844 случая коронавирусной инфекции.