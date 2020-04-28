Нижегородский губернатор заявил, что москвичи занесли коронавирус в Дивеевский монастырь

Палаточный лагерь паломников у Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Архивное фото. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Вспышка коронавирусной инфекции на территории Серафимо-Дивеевского монастыря была вызвана масштабным паломничеством верующих из разных регионов страны, в том числе с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре", - приводит слова Никитина его пресс-служба во вторник.

Сейчас монастырь по решению Роспотребнадзора находится на карантине. Такие же меры приняты в отношении села Дивеево.

Накануне Никитин посетил это село, а также монастырь и медицинский центр "Надежда" при обители, который является филиалом ФМБА России.

По его словам, в монастыре соблюдаются все меры безопасности, связанные с разобщением зараженных и контролем состояния тех, кто с ними контактировал.

"Также решено перевезти часть заразившихся в специализированные медицинские учреждения, перепрофилированные с учетом лечения больных коронавирусом и оснащенные необходимым оборудованием. Сам медицинский центр на территории монастыря будет дополнительно обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфекции", - сказал Никитин.

Он добавил, что тяжелых пациентов, которым требуется подключение к аппаратам ИВЛ, из числа клира Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря нет.

В самом селе Дивеево продолжается работа по выявлению всех, кто контактировал с больными.

Ранее сообщалось, что у 76 человек на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря был выявлен коронавирус. В самом селе диагноз подтвержден у одного человека.

Также сообщалось, что на Вербное воскресенье десятки прихожан, в основном пожилых, собрались в храме в Дивеево.

После онлайн-трансляции богослужения несколько пользователей обратились к властям Нижегородской области в соцсетях с вопросами о допустимости массового скопления людей в храмах, что, по мнению пользователей, может привести "к сумасшедшему всплеску заболеваемости". Аналогичные обращения нижегородцев были размещены в официальной группе Нижегородской митрополии в соцсети.

Прихожане перестали посещать службы в Серафимо-Дивеевском монастыре с 15 апреля. С 25 апреля монастырь был закрыт на карантин.