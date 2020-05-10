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Число случаев COVID-19 среди сотрудников "АвтоВАЗа" выросло до семи

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Из общего числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Самарской области по состоянию на 10 мая - семь у сотрудников АО "АвтоВАЗ", сообщат первичная профсоюзная организация завода на своей официальной странице "Вконтакте".

В профсоюзе добавили, что еще 27 сотрудников "АвтоВАЗа" находятся на карантине, один из них в Москве.

В марте двое сотрудников "АвтоВАЗа" заразились коронавирусом. В настоящее время они выздоровели и выписаны. Позднее профсоюз сообщил еще о трех случаях заражения COVID-19 среди сотрудников предприятия. 9 мая профсоюз сообщил о двух новых случаях заражения у сотрудников службы логистики и СКП.

"АвтоВАЗ" объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Впоследствии региональные власти разрешили работать до 30 апреля системообразующим предприятиям, в том числе "АвтоВАЗу". С 6 апреля на заводе возобновили работу отдельные подразделения. 13 апреля "АвтоВАЗ" полностью возобновил работу.

Позднее "АвтоВАЗ" объявил о намерении перейти на четырехдневную рабочую неделю по соответствующему приказу с 29 июня. По данным профсоюза, такой режим работы планируется по 27 декабря 2020 года.

С 29 апреля "АвтоВАЗ" приостановил производство до 18 мая.

Всего в Самарской области подтвержден 951 случай заражения COVID-19, 126 выздоровели, девять скончались.

Хроника коронавируса. Май.

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Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
АвтоВАЗ Самарская область Коронавирус

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