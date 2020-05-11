Президент РФ призвал глав регионов позволить людям гулять и заниматься спортом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил глав регионов при постепенном выходе из режима ограничений предоставлять людям возможность выходить из дома, где это допустимо, а самих граждан соблюдать предельную осторожность.

"Завершается период нерабочих дней, который был объявлен по всей стране. Да, для ряда территорий, их отдельных предприятий ограничения пока сохраняются. Уверен, вы хорошо знаете ситуацию в своем регионе, и в этом случае отнесетесь к таким решениям с пониманием. При этом прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности везде, где это допустимо, предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, заниматься спортом, но делать это, конечно, таким образом, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса", - сказал Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ в связи с коронавирусом.

При этом он обратился к россиянам с призывом соблюдать осторожность в условиях постепенного снятия ограничений. "Будьте предельно осторожны. Сохраняйте, пожалуйста, даже усиливайте сейчас свое внимание к личным мерам предупреждения заражения", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что понимает, с какими сложностями граждане сталкиваются при соблюдении ограничений, но попросил еще потерпеть.

"Но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность намного хуже. Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей, и вместе уже многого добились, многое сделали. И от каждого из нас зависит, чтобы все больше регионов России возвращались к нормальной, привычной жизни", - подчеркнул глава государства.

Режим самоизоляции, который был введен в регионах для сдерживания распространения коронавируса, предполагает, что люди могут покидать дом только при крайней необходимости.