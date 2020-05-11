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Большинство россиян посчитали оправданными прогулки и занятия спортом на улице с 12 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россияне считают наиболее целесообразными мерами при поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса разрешение прогулок и занятий спортом, а также открытие небольших магазинов, следует из данных опроса портала стопкоронавирус.рф.

Пандемия коронавируса

Среди самых оправданных с точки зрения населения мер, которые могут ввести регионы с 12 мая, оказались прогулки (65-66% опрошенных), разрешение спорта на улице (43-51%), открытие небольших магазинов (40-41%), разрешение работы небольших организаций сферы услуг (39-43%).

Неоправданным россияне считают открытие с 12 мая ресторанов (55- 59%), школ (55-57%), открытие детских садов (44-47%) и разрешение выхода из дома людям старше 65 лет (34-40%).

Опросы проводились в группах стопкоронавирус.рф в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram 9-11 мая, в них приняли участие свыше 59,1 тыс. человек.

В понедельник президент России Владимир Путин призвал глав регионов позволить людям гулять и заниматься спортом, где это допустимо.

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Россия Коронавирус

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