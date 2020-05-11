Минтруд выделит 7,7 млрд руб на допвыплаты работникам соцучреждений

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Свыше 130 тыс. сотрудников социальных интернатов, закрытых на карантин из-за коронавируса, получат дополнительные выплаты, федеральный бюджет выделяет на эти цели 7,7 млрд рублей, сообщает Минтруд России.

"Свыше 130 тыс. работников социальных учреждений - интернатов для пожилых граждан, инвалидов - смогут получить доплату за работу во время пандемии. На эти цели из федерального бюджета потребуется 7,7 млрд рублей. Средства будут направлены на поддержку тех специалистов, кто остается в период карантина вместе с проживающими в домах-интернатах гражданами", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Как пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, которого цитируют в пресс-службе, медперсонал и соцработники изолировались внутри социальных учреждений вместе с проживающими в них гражданами. Эта мера должна снизить риск распространения коронавирусной инфекции. По поручению президента, эти работники получат доплату за каждую смену в такой изоляции.

Врачи в соцучреждениях дополнительно получат по 40 тыс. рублей за каждую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата будет составлять 60 тыс. рублей за смену, уточнили в пресс-службе.

Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получат по 25 тыс. рублей за смену, если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей.

Младший медперсонал также получит по 15 тыс. рублей за смену или 25 тыс. рублей, если во время смены они оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией, а технический персонал - по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

Дополнительные выплаты распространяются на те учреждения, которые перешли в режим карантина - то есть на те интернаты для пожилых граждан и инвалидов, где работники фактически проживали как минимум по 14 дней внутри учреждения, чтобы минимизировать риск заражения проживающих там граждан.

Максимальный период расчета выплат - с 15 апреля по 15 июля 2020 года, при этом сами средства начнут поступать социальным работникам в июне, уточняет пресс-служба Минтруда.