Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:23Заразились
на 11.05В России 221 344+11 656В мире 4 101 699+77 690

Минтруд выделит 7,7 млрд руб на допвыплаты работникам соцучреждений

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Свыше 130 тыс. сотрудников социальных интернатов, закрытых на карантин из-за коронавируса, получат дополнительные выплаты, федеральный бюджет выделяет на эти цели 7,7 млрд рублей, сообщает Минтруд России.

"Свыше 130 тыс. работников социальных учреждений - интернатов для пожилых граждан, инвалидов - смогут получить доплату за работу во время пандемии. На эти цели из федерального бюджета потребуется 7,7 млрд рублей. Средства будут направлены на поддержку тех специалистов, кто остается в период карантина вместе с проживающими в домах-интернатах гражданами", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Как пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, которого цитируют в пресс-службе, медперсонал и соцработники изолировались внутри социальных учреждений вместе с проживающими в них гражданами. Эта мера должна снизить риск распространения коронавирусной инфекции. По поручению президента, эти работники получат доплату за каждую смену в такой изоляции.

Врачи в соцучреждениях дополнительно получат по 40 тыс. рублей за каждую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата будет составлять 60 тыс. рублей за смену, уточнили в пресс-службе.

Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получат по 25 тыс. рублей за смену, если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей.

Младший медперсонал также получит по 15 тыс. рублей за смену или 25 тыс. рублей, если во время смены они оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией, а технический персонал - по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

Дополнительные выплаты распространяются на те учреждения, которые перешли в режим карантина - то есть на те интернаты для пожилых граждан и инвалидов, где работники фактически проживали как минимум по 14 дней внутри учреждения, чтобы минимизировать риск заражения проживающих там граждан.

Максимальный период расчета выплат - с 15 апреля по 15 июля 2020 года, при этом сами средства начнут поступать социальным работникам в июне, уточняет пресс-служба Минтруда.

Минтруд

Новости

Что произошло за день: понедельник, 11 мая

Большинство россиян посчитали оправданными прогулки и занятия спортом на улице с 12 мая

Большинство россиян посчитали оправданными прогулки и занятия спортом на улице с 12 мая

Голикова сообщила о готовности 11 регионов сразу ко второму этапу снятия ограничений

Пандемия коронавируса

Голикова заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового

Голикова заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового

Темпы прироста заболевших коронавирусом в России начали снижаться

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Путин потребовал довести положенные выплаты до медиков за работу с больными COVID-19

Президент РФ призвал глав регионов позволить людям гулять и заниматься спортом

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Экономический кризис

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');