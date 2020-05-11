Работники соцучреждений получат дополнительные выплаты до 60 тыс. рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил в понедельник о введении дополнительных выплат для работников соцучреждений.

"Повышенную нагрузку, риски, несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца - с 15 апреля по 15 июля", - сказал он на совещании с регионами по санитарно-эпидимиологической ситуации в РФ с коронавирусом.

Путин отметил, что работники получат выплаты и за уже прошедший апрель.

"Для врачей, работающих в соцучреждениях, оплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену. Если непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом - 60 тыс. рублей для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала - 25 тыс. рублей, если работают с заболевшими людьми - 35 тыс.рублей. Для младшего персонала - 15 и 20 тыс. рублей. Для техперсонала - 10 и 15 тыс. рублей", - сказал президент.

На совещании Путин анонсировал окончание единого периода нерабочих дней в России и начало поэтапного выхода из режима ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса, начиная с 12 мая.

В понедельник оперштаб сообщал, что число случаев новой коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки выросло на 11 656. На сегодня в стране насчитывается 221 344 заболевших COVID-19.