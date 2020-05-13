Более 22 млрд рублей доплат врачам за COVID-19 не дошли до адресатов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Из более чем 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплаты врачам за работу с коронавирусными больными, выплачено немногим больше 4,5 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он поднял эту тему на совещании по социально-экономической ситуации.

Сославшись на данные Казначейства, он сказал, что проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, "где новая инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой". При этом на Чукотке и Магадане "даже не приступили к выплатам", добавил премьер.

Мишустин напомнил, что 11 мая на задержки этих выплат обратил внимание президент Владимир Путин. Он пообещал уже 13 мая детально разобраться в этой ситуации.

В этот же день глава Минздрава Михаил Мурашков в Госдуме завил, что до 15 мая каждый регион должен довести эти деньги до медиков. Его ведомство следит за ситуацией, добавил он.

Министр также признал и проблему со средствами индивидуальной защиты для медработников, которая до сих пор на 100% не закрыта.

"Первые врачи выходили "невооруженными". И сейчас есть проблемы по средствам индивидуальной защиты, но в другом формате. На первом этапе был острый дефицит", - сказал он.

Владимир Путин 8 апреля сравнил медиков, которые лечат коронавирусных больных, с военными на передовой, и пообещал им "боевые" выплаты. В частности, врачам он предложил доплачивать по 80 000 рублей в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи - по 50 000 рублей, младшему медперсоналу, фельдшерам скорой и водителям - по 25 000 рублей. Выплаты были назначены на три месяца.