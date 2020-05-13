Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

Более 22 млрд рублей доплат врачам за COVID-19 не дошли до адресатов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Из более чем 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплаты врачам за работу с коронавирусными больными, выплачено немногим больше 4,5 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он поднял эту тему на совещании по социально-экономической ситуации.

Пандемия коронавируса

Сославшись на данные Казначейства, он сказал, что проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, "где новая инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой". При этом на Чукотке и Магадане "даже не приступили к выплатам", добавил премьер.

Мишустин напомнил, что 11 мая на задержки этих выплат обратил внимание президент Владимир Путин. Он пообещал уже 13 мая детально разобраться в этой ситуации.

В этот же день глава Минздрава Михаил Мурашков в Госдуме завил, что до 15 мая каждый регион должен довести эти деньги до медиков. Его ведомство следит за ситуацией, добавил он.

Министр также признал и проблему со средствами индивидуальной защиты для медработников, которая до сих пор на 100% не закрыта.

"Первые врачи выходили "невооруженными". И сейчас есть проблемы по средствам индивидуальной защиты, но в другом формате. На первом этапе был острый дефицит", - сказал он.

Владимир Путин 8 апреля сравнил медиков, которые лечат коронавирусных больных, с военными на передовой, и пообещал им "боевые" выплаты. В частности, врачам он предложил доплачивать по 80 000 рублей в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи - по 50 000 рублей, младшему медперсоналу, фельдшерам скорой и водителям - по 25 000 рублей. Выплаты были назначены на три месяца.

Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19

9
Михаил Мишустин правительство коронавирус Госдума Минздрав Михаил Мурашко Владимир Путин

Новости по теме

Новости

В офис "Ленэнерго" пришли с обысками по делу о хищениях на стройке "Газпром Арены"

Глава Минздрава предложил не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года

Глава Минздрава предложил не продавать алкоголь гражданам моложе 21 года

ЕГЭ снова перенесут, сдавать его будут только поступающие в вузы

ЕГЭ снова перенесут, сдавать его будут только поступающие в вузы

В Петербурге зафиксировали резкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией

Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля

Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля

Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в РФ как напряженную, но управляемую

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Правительство РФ решило заменить генералам каракулевые шапки меховыми

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');