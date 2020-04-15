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Ростуризм оценил падение доходов туротрасли РФ в первом полугодии в 1,5 трлн руб.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ростуризм направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко новые предложения по поддержке пострадавших от коронавируса предприятий, связанных с туризмом - это отели, дома отдыха и санатории, турфирмы, транспортные компании, компании сферы развлечений, следует из письма, подписанного главой ведомства Зариной Догузовой; по предварительным оценкам Ростуризма, потери туротрасли в РФ в нынешней ситуации составят 1,5 трлн рублей только за первую половину 2020 года.

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Как сообщается в письме, с текстом которого ознакомился корреспондент "Интерфакса", в результате резкого сокращения потребительского спроса на туристские услуги, а также из-за карантина и ограничения деятельности предприятий гостинично-туристской отрасли, падение объемов продаж в сфере туризма в России достигло уровня 90-100%.

"Как следствие, общий объем недополученных доходов отрасли туризма в РФ составит, по предварительным оценкам, около 1,5 трлн рублей только за первое полугодие 2020 г., включая доходы гостиниц, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха и пансионатов, предприятий, предоставляющих услуги по оздоровлению, отдыху и развлечениям, доходы туроператоров и турагентств, а также авто-, авиа-, ж/д, круизных и иных видов туристских перевозок", - говорится в письме.

В Ростуризме рассчитывают, что предлагаемые меры государственной поддержки, разработанные совместно с представителями региональных властей в РФ, а также экспертных, профессиональных и предпринимательских сообществ в сфере туризма, позволят снизить негативное влияние кризиса на отрасль и минимизировать возможные масштабные отрицательные социальные эффекты в виде роста безработицы и падения доходов граждан.

В пресс-службе Ростуризма "Интерфаксу" подлинность письма подтвердили, но комментировать отказались.

Ростуризм Зарина Догузова Дмитрий Чернышенко

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