В ВОЗ сочли, что Россия выходит на стабилизацию ситуации с коронавирусом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Эпидемиологические данные по распространению коронавируса в России дают надежду, что ситуация стабилизируется, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Очень осторожно надо смотреть на эпидемиологические данные. Они дают надежду. Мы видим, что шесть дней подряд число (заболевших - ИФ) стабилизировалось. И кроме одного дня, это было вчера, число случаев снижается, и тенденция роста снижается. Это говорит о том, что мы выходим на стабилизацию", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Вуйнович выразила мнение, что скорость эпидемии будет зависеть от человеческого поведения. "Мы не можем четко сказать, как люди будут вести себя... Надо быть очень осторожными, остается требование физической удаленности людей и быстрой госпитализации всех зараженных. Вирус никуда не ушел, его просто смогли чуть-чуть задержать, даже не контролировать", - добавила она.

Ранее во вторник оперштаб по коронавирусу сообщал, что за последние сутки в РФ было выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией (суточный прирост составил 4,9%). Общее число инфицированных по стране достигло 232 243.

В понедельник, 11 мая, в стране выявили 11 656 заболевших, что стало новым антирекордом для РФ.