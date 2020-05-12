Источник назвал причиной возгораний аппаратов ИВЛ слабую проводку в больницах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга загорелись из-за слабой проводки в этих медучреждениях, сообщил "Интерфаксу" источник в промышленности.

"Причиной возгорания аппарата ИВЛ в Москве является электропроводка медучреждения. В Санкт-Петербурге, по предварительным данным, причина аналогичная", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что высокая нагрузка на электропроводку обусловлена большим количеством одновременно работающей медицинской техники.

"От короткого замыкания в электропроводке может произойти возгорание кислородной смеси в аппарате ИВЛ, при этом не важно, какого он производства - российского или импортного", - сказал источник в отрасли.

12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге, где лечатся больные коронавирусом, произошел пожар, в котором погибли пять человек. 9 мая аналогичное возгорание произошло в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, его жертвой стала одна женщина. По данным источника "Интерфакса", оба загоревшихся аппарата ИВЛ были произведены на одном российском предприятии.