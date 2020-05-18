Петербургская больница закупит немецкие аппараты ИВЛ после возгорания российских

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская городская больница Святого Георгия заключила контракт на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 27,7 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

В больницу до конца года поставят 84 портативных аппарата ИВЛ производства Германии ценой 330 тыс. рублей каждый. Общая сумма закупки составит 27 млн 720 тыс. рублей.

Ранее больница Святого Георгия закупала аппараты ИВЛ "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода (УПЗ). По данным портала госзакупок, в апреле больница заключила с УПЗ контракт на покупку 237 аппаратов ИВЛ за 441 млн рублей, цена одного аппарата составила 1,86 млн рублей.

Утром 12 мая в петербургской больнице произошел пожар, возгорание случилось в отделении реанимации, где лечат коронавирусных больных. Погибли пять человек.

Аппараты "Авента-М" также использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где 9 мая произошел пожар при схожих обстоятельствах. Погиб один человек.

Среди возможных версий произошедшего рассматривается возгорание аппаратов ИВЛ из-за слабой проводки в медучреждениях.