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Петербургская больница закупит немецкие аппараты ИВЛ после возгорания российских

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская городская больница Святого Георгия заключила контракт на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 27,7 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

В больницу до конца года поставят 84 портативных аппарата ИВЛ производства Германии ценой 330 тыс. рублей каждый. Общая сумма закупки составит 27 млн 720 тыс. рублей.

В РоссииБольница Святого Георгия на время откажется от аппаратов ИВЛ "Авента-М"Читать подробнее

Ранее больница Святого Георгия закупала аппараты ИВЛ "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода (УПЗ). По данным портала госзакупок, в апреле больница заключила с УПЗ контракт на покупку 237 аппаратов ИВЛ за 441 млн рублей, цена одного аппарата составила 1,86 млн рублей.

Утром 12 мая в петербургской больнице произошел пожар, возгорание случилось в отделении реанимации, где лечат коронавирусных больных. Погибли пять человек.

Аппараты "Авента-М" также использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где 9 мая произошел пожар при схожих обстоятельствах. Погиб один человек.

Среди возможных версий произошедшего рассматривается возгорание аппаратов ИВЛ из-за слабой проводки в медучреждениях.

Петербург коронавирус

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