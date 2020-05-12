Попова заявила, что COVID-ограничения в России по-прежнему остаются актуальными

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на стабильный прирост числа заболевших COVID-19 в течение последних 10 дней, ограничительные мероприятия России не потеряли актуальности.

"Начиная с 3 мая, последние 10 суток, общее количество зарегистрированных заболевших в РФ новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же, то есть 10 дней в РФ мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр. Все необходимые мероприятия, которые проводятся с самого первого дня, на сегодняшний день сохраняют свою актуальность и продолжаются во всех регионах РФ", - сказала Попова на брифинге во вторник.

Она добавила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране "остается достаточно напряженной". Тем не менее, по ее словам, уровень заболеваемости в России составляет 158,3 случая на 100 тыс. человек, что позволяет отнести Россию "в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания".

"Мы считаем такой подход оценки и расчета наиболее оправданным, потому что совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 млн и в стране с населением не более 10 млн", - пояснила Попова.

Она также сообщила, что в России госпитализируется практически каждый третий пациент с коронавирусом. "От всех зарегистрированных в РФ количество госпитализированных составляет 28,4%", - сказала Попова.

Она добавила, что среди заболевших примерно равное количество мужчин и женщин, но увеличилась доля детей до 17 лет: если три недели назад их количество составляло 5%, то сегодня - почти 7%.

Ранее во вторник оперштаб сообщил, что за последние сутки в РФ выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных по стране достигло 232 243.