Регионы Центральной России начали поэтапно снимать ограничения из-за коронавируса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти ряда регионов Центрального федерального округа (ЦФО) продлили режим повышенной готовности, сняв при этом некоторые ранее введенные ограничительные меры.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя внес изменения в региональные нормативно-правовые акты, касающиеся ограничительных мер, сообщила пресс-служба облправительства. В настоящее время в регионе сохранена работа 92% субъектов местной экономики, в которых занято 435 тысяч человек.

Учитывая, что абсолютное большинство жителей Тверской области работают на предприятиях, деятельность которых разрешена, власти решили с 12 мая рекомендовать гражданам носить маски и респираторы в общественных местах. "А именно - при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена", - говорится в сообщении.

Что касается отмены запретов на деятельность оставшихся объектов экономики, то в регионе формируется план поэтапного снятия ограничений, исходя из эпидемиологической обстановки, мониторинг и анализ которой осуществляется ежедневно.

"Мы понимаем, что ключевым показателем для отмены ограничительных мер в сферах туризма, общественного питания, потребительского рынка, проведения массовых мероприятий должно являться устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 на территории нашего региона. Поэтому сегодня мы работаем по этим направлениям", - приводятся в сообщении слова Рудени.

В Ярославской области режим самоизоляции продлен до конца мая. С 10 мая введен рекомендательный масочный режим - при поездках на общественном транспорте и при нахождении в любых общественных местах.

"Данное решение принято по указанию Роспотребнадзора. С 16 мая масочный режим станет обязательным. Медицинские учреждения региона готовы к негативному развитию ситуации, хотя мы делаем все, чтобы его избежать. Развернуты 627 специализированных коек", - приводит пресс-служба облправительства слова главы региона Дмитрия Миронова.

По словам губернатора, предприятия, которым было разрешено работать ранее, смогут продолжить свою деятельность при условии обязательного соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора. С 16 мая список таких предприятий планируется расширить. За работниками организаций, чья деятельность, как и прежде, будет ограничена, должна быть сохранена заработная плата. В ближайшее время законодатели Ярославской области примут второй пакет поддержки региональной экономики.

На брифинге в правительстве Тульской области во вторник руководитель местного управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что поэтапное смягчение ограничительных мер в регионе возможно только при полном соблюдении санитарных требований.

"Пик заболеваемости в регионе не наступил, но с учетом увеличенных мощностей системы здравоохранения и при условии соблюдения санитарных требований ряд ограничительных мер может быть постепенно снят", - приводит пресс-служба облправительства слова Ломовцева.

Председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова сообщила, что действие большей части ограничительных мер продлено до 31 мая. Введены и некоторые дополнительные меры. В частности, в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах вводится обязательный масочный режим.

За отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тыс. рублей. Кроме того, всем гражданам рекомендовано в общественных местах использовать перчатки. Детям грудного возраста ношение масок необязательно.

Однако, по словам Архиповой, исходя из ситуации и рекомендаций главного санитарного врача, часть мер смягчена. В частности, с 12 мая услуги в органах исполнительной власти, государственных учреждениях, в том числе в МФЦ и органах ЗАГС региона оказываются исключительно по предварительной записи или в электронном виде.

Разрешены прогулки на открытом воздухе в парках культуры и отдыха, а также на территориях Баташевского сада, Березовой рощи (не более двух человек без учета детей) и занятия там физкультурой и спортом с использованием масок или респираторов и соблюдением социальной дистанции.

"Объекты торговли в парках не возобновляют работу. Посещение всех общественных пространств, внесенных в перечень, по-прежнему запрещено", - подчеркнула Архипова.

Кладбища открыты для посещения с 11 мая. Также разрешена работа плавательных бассейнов, но только при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Разрешена работа объектов розничной торговли с площадью торговых залов не более 200 кв.метров. Кроме того, власти разрешили вновь открыться цветочным магазинам, пунктам доставки, агентствам недвижимости, позволили возобновить практические занятия в автошколах и др.

По данным на 12 мая, в регионах Центральной России (за исключением Москвы и Московской области) официально подтверждено 20 тыс. 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4 тыс. 332 человека выздоровели, 166 пациентов умерли.