В Роспотребнадзоре предупредили, что коронавирус останется с человечеством надолго

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ученые сходятся во мнении, что коронавирусная инфекция останется надолго, сказала на брифинге во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Разные мнения излагают сегодня ученые в разных странах мира по отношению к новой коронавирусной инфекции, но практически все из них сходятся к одному, и российские ученые с этим выводом также согласны, его разделяют и поддерживают: новая коронавирусная инфекция нас сегодняшний день определена как инфекция, которая с нами останется на достаточно долгий период", - заявила Попова.

Для сохранения жизни и здоровья, а также чтобы вернуться к привычному образу жизни нужно выработать ряд правил, подчеркнула она. Попова отметила, что обязательными для граждан останутся меры по ношению масок, дезинфекции поверхностей, мытью рук и соблюдению социальной дистанции.

"Сегодня (вступает в силу - ИФ) этап, когда ряд регионов могут выйти на другой уровень послаблений этих ограничений для того, чтобы этот порядок был четким, понятным и определенным", - сказала Попова. По ее словам, ряда правил, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией, нужно придерживаться каждый день.

Она добавила, что в первую очередь это касается ношения масок. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все субъекты РФ уже приняли решение об обязательном ношении масок.

Также Попова отметила, что становится обязательной дезинфекция поверхностей, с которыми соприкасается человек и которые его окружают. Кроме того, по ее словам, "обязательно чистыми должны оставаться руки и эти требования с нами теперь остаются надолго".

"Безусловно, это и соблюдение социальной дистанции,.. и соблюдение дистанции при ношении маски сокращает, сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.

Также Попова добавила, что "сегодня уже показано и доказано, что вирус достаточно устойчив к окружающей среде, он сохраняется на поверхности до 72 часов". В связи с этим требование по усиленным мерам дезинфекции должно соблюдаться неукоснительно, подчеркнула она.

Кроме того, в ходе брифинга глава Роспотребнадзора заявила, что несмотря на стабильный прирост числа заболевших COVID-19 в течение последних 10 дней, ограничительные мероприятия России не потеряли актуальности. Она добавила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране "остается достаточно напряженной".