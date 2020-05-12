NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете "Союза" к МКС

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершило переговоры с Роскосмосом о покупке одного места для астронавта США на планируемом в октябре полете российского космического корабля "Союз" к Международной космической станции (МКС), сообщило во вторник американское космическое агентство.

"Для подтверждения приверженности Агентства безопасным операциям на МКС за счет постоянного американского присутствия до того, как на постоянной основе станут возможными коммерческие доставки экипажей на ее борт, NASA провело переговоры с государственной космической корпорацией Роскосмос о покупке дополнительного места в "Союзе", запуск которого готовится этой осенью", - говорится в сообщении.

В состав основного и дублирующего экипажа космического корабля "Союза МС-17", старт которого к МКС запланирован на октябрь этого года, вошли Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий и Петр Дубров.