"Роскосмос" подтвердил разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" в космосе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" анализирует ситуацию с разрушением баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который девять лет назад выводил в космос обсерваторию "Спектр-Р", сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

По имеющимся у госкорпорации данным, разрушение произошло 8 мая в интервале времени 8:00-9:00 декретного московского времени в акватории Индийского океана (45,0 ю.ш. 90,2 в.д).

Обломки топливного бака разгонного блока "Фрегат" не несут реальной угрозы Международной космической станции (МКС), считает один из ведущих экспертов космической отрасли Иван Моисеев.

"Это небольшая добавка к тем обломкам, которые уже летают (на орбите - ИФ). С математической точки зрения риск повышается, с практической - не особо", - сказал в воскресенье "Интерфаксу" Моисеев, занимающий должность научного руководителя Института космической политики.

Ранее 18-я эскадрилья ВВС США, занимающаяся контролем космического пространства, сообщила о распаде топливного бака российского разгонного блока "Фрегат", запущенного в 2011 году для вывода в космос обсерватории "Спектр-Р". Согласно сообщению, в результате образовалось как минимум 65 обломков космического мусора.

По словам Моисеева, причиной мог стать "взрыв остатков топлива из-за солнечного нагрева". Эксперт отметил, что данную ситуацию можно считать обыденной.

"Где-то раз в год такое фиксируется. Это неприятная вещь, существуют соглашения, чтобы таких ситуаций избегать. Но поскольку "Фрегат" был запущен довольно давно, меры не были приняты", - добавил он.

Как сообщали в начале 2019 года специалисты МГТУ им. Баумана, в околоземном пространстве находится около 3 млн фрагментов космического мусора, в том числе более 7 тыс. объектов размеров более 10 см.

Замусоривание космического пространства может привести к "Эффекту Кесслера" - гипотетической ситуации, когда число объектов космического мусора станет настолько велико, что не позволит осуществлять космические полеты.

Ситуация усугубляется тем, что фрагменты мусора при столкновении друг с другом распадаются на более мелкие частицы, увеличивая тем самым число фрагментов на орбите.

Как заявлял в мае 2019 года директор Института Астрономии РАН Борис Шустов, есть вероятность того, что "Синдром Кесслера" уже начал реализовываться и предотвратить его воплощение в жизнь невозможно.

"Перешли ли мы эту границу или нет, непонятно. Если перешли, то в каких зонах? Этим надо заниматься очень внимательно, потому что это критический момент для нашей космической деятельности", - отметил ученый.