В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

Городская больница Святого Георгия Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов ИВЛ "АВЕНТА-М" отечественного производства, два из которых загорелись в больницах, сообщает пресс-служба ведомства.

12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге, где проходят лечение больные коронавирусом, в результате возгорания аппарата ИВЛ произошел пожар, в котором погибли пять человек.

9 мая аналогичное возгорание произошло в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, его жертвой стала одна женщина.

Источник в промышленности сообщал "Интерфаксу", что аппараты ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могли загореться из-за слабой проводки в медучреждениях.

В концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") подчеркивают, что аппараты прошли проверку под нагрузкой, они поставляются на рынок с 2012 года, нареканий к их безопасности до сих пор не было.

Как выяснилось, отправленные ранее Россией в США аппараты оказались той же модели, которая, как предполагается, спровоцировала пожар. Такие аппараты никогда не использовались в США. Их пока не развернули в больницах, а сохранили в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.