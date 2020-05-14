В Приморье приостановили использование аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Возгорание аппаратов ИВЛ этой модели ранее привело к гибели шести человек в двух больницах в Москве и Петербурге

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Приморского края приняло решение приостановить использование аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба правительства региона.

В медучреждениях региона задействовано десять аппаратов ИВЛ этой марки.

"Нареканий к ним не было. Однако до получения результатов расследования случаев пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга оборудование будет выведено из оборота", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, в Приморье для больных COVID-19 развернуто 1 178 коек, порядка 600 из них обеспечены кислородом, более 340 оснащены аппаратами ИВЛ.

Накануне Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. Они использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая. В результате погибли шесть человек.

Также выяснилось, что Россия поставила в США аппараты ИВЛ именно этой марки. После пожаров в российских больницах американские власти приостановили развертывание российских аппаратов в больницах до выяснения причин возгорания. В США их еще не начинали использовать и сохранили в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента" производит АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в "КРЭТ" ГК "Ростех"). Они поставляются на рынок с 2012 года.