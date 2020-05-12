Загоревшиеся в больницах аппараты ИВЛ прошли проверки под высокой нагрузкой

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Аппараты ИВЛ "Авента", которые загорелись 9 и 12 мая в больницах, прошли все необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой, заявили в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех". У компании есть документы о результатах исследований.

Аппараты поставляются на рынок с 2012 года, нареканий к их безопасности до сих пор не было, сказал представитель концерна. Он призвал дождаться результатов официальных проверок.

В результате пожаров в Москве и Петербурге погибли в общей сложности шесть коронавирусных больных. В обоих случаях причиной пожара стало возгорание аппаратов ИВЛ. Источник "Интерфакса" сказал, что в обеих больницах горели приборы одного и того же отечественного производителя.

Известно, что в петербургской больнице Святого Георгия загорелся аппарат "Авента М", учреждение откажется от их использования до окончания официального расследования. В КРЭТ ранее подтвердили, что поставляли эти приборы, выпущенные "Уральским приборостроительным заводом", в больнице Петербурга.

Росздравнадзор сообщил, что проверит эти приборы в обеих больницах.

Источник "Интерфакса" в промышленности сообщил, что причиной пожара в Москве стала слабая проводка в больнице. В Петербурге, по предварительным данным, причина та же. По словам собеседника агентства, проводка перегружена большим количеством одновременно работающей техники, от короткого замыкания в аппарате любого производства может загореться кислородная смесь.

12 мая в больнице Святого Георгия погибли пять человек. 9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого - одна женщина. В обеих больницах пожар случился в отделениях реанимации, где лечили коронавирусных больных.