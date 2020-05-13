Пациенты горевшей больницы умерли от отравления угарным газом или от отключения ИВЛ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В больнице Святого Георгия в Петербурге четверо из пяти пациентов, погибших на пожаре, отравились продуктами горения, а пятый умер от отключения загоревшегося аппарата ИВЛ. Это сообщил информированный источник "Интерфакса", ссылаясь на предварительные результаты расследования.

Причина возгорания прибора пока не установлена.

Пострадал один из врачей реанимационного отделения больницы: он отравился дымом, но угрозы его жизни нет, говорится в инстаграме больницы.

Пожар в реанимации случился утром 12 мая, погибли пять коронавирусных пациентов, еще 15 успели спасти. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппарата ИВЛ "Авента М". Позднее в прокуратуре заявили, что четверо погибли в результате пожара, причина смерти пятого пациента устанавливается.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.

13 мая стало известно, что Росздравнадзор приостановил обращение в России отечественных аппаратов ИВЛ "Авента М", возгорание которых стало причиной пожаров и гибели людей в больницах Петербурга и Москвы.