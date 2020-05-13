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Пациенты горевшей больницы умерли от отравления угарным газом или от отключения ИВЛ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В больнице Святого Георгия в Петербурге четверо из пяти пациентов, погибших на пожаре, отравились продуктами горения, а пятый умер от отключения загоревшегося аппарата ИВЛ. Это сообщил информированный источник "Интерфакса", ссылаясь на предварительные результаты расследования.

Пандемия коронавируса

Причина возгорания прибора пока не установлена.

Пострадал один из врачей реанимационного отделения больницы: он отравился дымом, но угрозы его жизни нет, говорится в инстаграме больницы.

Пожар в реанимации случился утром 12 мая, погибли пять коронавирусных пациентов, еще 15 успели спасти. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппарата ИВЛ "Авента М". Позднее в прокуратуре заявили, что четверо погибли в результате пожара, причина смерти пятого пациента устанавливается.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.

13 мая стало известно, что Росздравнадзор приостановил обращение в России отечественных аппаратов ИВЛ "Авента М", возгорание которых стало причиной пожаров и гибели людей в больницах Петербурга и Москвы.

КРЭТ Минпромторг Ростех Петербург коронавирус Москва Авента М

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